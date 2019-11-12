Омбудсмен сообщила о состоянии выпавшего с матерью из окна мальчика

Омбудсмен сообщила о состоянии выпавшего с матерью из окна мальчика

Врачи оценивают состояние мальчика, выпавшего из окна на северо-востоке Москвы вместе с матерью и сестрой, как стабильно тяжелое. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, аппарат омбудсмена связывался в Минздравом и уточнил возраст ребенка — ему четыре года. Кузнецова считает, что одной из причин трагедии могло стать отсутствие поддержки погибшей женщины со стороны близких или общественных организаций.

«Каждый житель должен быть проинформирован о том, куда он может позвонить в кризисной ситуации, в кризисном случае, кто может его услышать», — добавила Кузнецова.

Инцидент произошел утром 11 ноября на лице Чичерина. Из окна своей квартиры в девятиэтажке выпала мать с двумя детьми. Женщина с полуторалетней дочерью погибли на месте, мальчика доставили в реанимацию.