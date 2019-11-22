В Минске заявили об отсутствии предложений от США отказаться от России

В Минске заявили об отсутствии предложений от США отказаться от России

США и европейские страны не предлагают Белоруссии отказаться от отношений с Россией. Об этом сообщил замглавы белорусского МИДа Олег Кравченко, передает «РИА Новости».

«Со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц нет предложений об игре, о разменах, об отказе от нашего сотрудничества с Россией», — сказал он. По словам замминистра, американские должностные лица заявляют, что примут любое решение Белоруссии, и оно является исключительно делом Минска.

Кравченко добавил, что Минск сам не выдвигает подобных предложений и не принял бы их от других стран.

В конце октября глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что страны Запада хотят дискредитировать идею Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, они ведут масштабную информационную кампанию, которая также оправдывает их военную политику.