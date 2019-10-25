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Шойгу обвинил Запад в попытках поссорить Белоруссию с Россией
НАТО наращивает присутствие у границ России и Белоруссии, а Москва и Минск отвечают на это укреплением военного сотрудничества, утверждает Сергей Шойгу. Одна из целей Запада — добиться разрыва российско-белорусских отношений
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Западные страны стремятся дискредитировать идею Союзного государства России и Белоруссии и добиться разрыва их отношений. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Это заявление он сделал на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

«Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России... На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран», — заявил министр обороны.

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Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии

Шойгу отметил, что в Европе продолжается наращивание сил НАТО, и у границ России и Белоруссии развертываются новые части альянса. В ответ Москва и Минск развивают региональную группировку войск. Совместные учения проводятся и со странами-партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «В октябре проведен ряд мероприятий с участием союзников по ОДКБ. Это учение с коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2019», специальное учение «Эшелон-2019», а также учение с подразделениями разведки «Поиск-2019».

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Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017»

22 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о дуге нестабильности вокруг страны. Лукашенко отметил, что ситуация близ белорусских границ накаляется, и призвал не давать деструктивным силам поводов разрушить созданный в стране мир. За месяц до этого стало известно, что США намерены развернуть танковый батальон в Литве неподалеку от границы с Белоруссией.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Шойгу, Белоруссия, НАТО, ОДКБ, военные учения
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