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Ночные морозы в Москве побили температурный рекорд этой осени

Ночь на пятницу, 22 ноября стала в Москве вновь стала самой холодной с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, по состоянию на 7:00 в столице было минус 10,2 градуса. Предыдущий рекорд, добавил Синенков, был поставлен накануне, 21 ноября. Тогда на столичной метеостанции зафиксировали минус 8,4 градуса.

Как ранее рассказала РБК главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в последние дни осени дневная температура в Москве будет держаться на отметке около минус 5 градусов, а в ночные часы — около минус 7–8 градусов. «На 4–5 градусов эта температура будет ниже, чем бывает обычно в последней декаде ноября», — отметила она.

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При этом в декабре, по словам специалиста «Фобоса» Елены Волосюк, в столице, центральных регионах и по всей южной части европейской России ожидается теплая погода. Она также отметила, что в Москве снег выпадет не ранее последних чисел ноября.

Теги: новости РБК, погода, похолодание
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