Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В 7:00 в Москве было минус 8 градусов. По области местами до минус 11,8 градусов», — сказал Тишковец. Он добавил, что это самая холодная ночь в Москве с начала этой осени. Днем в столице ожидается от 0 градусов до минус 2 градусов, в Подмосковье — от 0 градусов до минус 5 градусов, без осадков.

До этого единственной ночью с отрицательной температурой в Москве была ночь с 30 октября на 1 ноября. Тогда температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила минус 0,3 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РБК, что снега в Москве, скорее всего, не будет до последних чисел ноября. Кроме того, согласно предварительному прогнозу на декабрь, в Центральной России и по всей южной части европейской России будет теплее обычного.