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Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.

«Наиболее интенсивное понижение температуры будет происходить в Пермском крае, на Урале и в Зауралье. Уже потом циклон с Урала пойдет к нам, это так называемый приземный процесс. Здесь будет так называемый возвратный холод с Предуралья», — рассказала Позднякова.

По ее словам, в ночные часы в Москве ожидается температура около минус 7–8 градусов, дневная будет держаться на отметке около минус 5. «На четыре-пять градусов эта температура будет ниже, чем бывает обычно в последней декаде ноября. Такое понижение начнется с 21 ноября, а продлится до следующих выходных, по нашим прогнозам», — добавила Позднякова.

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Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в середине недели характер погоды практически на всей территории страны резко изменится. В европейскую часть России будет поступать морозный воздух из-за Урала, туда он придет из-за антициклона, сформировавшегося в Сибири.

Теги: погода, похолодание, регионы, новости РБК
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