МИД Боливии выразило протест Мексике из-за высказываний Моралеса

МИД Боливии выразило правительству Мексики протест, в котором заявило, что деятельность экс-президента страны Эво Моралеса несовместима со статусом беженца. Документ опубликован в Twitter министерства.

«Эво Моралес из Мексики призывает к насилию, пытаясь подорвать стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии», — говорится в протесте.

Также в документе сказано, что власти Мексики нарушают статью 4 Декларации ООН 1967 года о территориальном убежище. В соответствии с ней государство, предоставляющее убежище беженцам, должно ограничивать их деятельность, если та противоречит целям ООН. В частности речь идет о невмешательстве во внутреннюю политику других стран.

Эво Моралес сложил президентские полномочия 10 ноября после требований военных. Вместе с ним в отставку ушли министры, вице-президент, сенаторы. Моралесу предоставила политическое убежище Мексика.