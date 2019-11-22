МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной

Российское Министерство иностранных дел не согласно с оценками Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ прошедших в Белоруссии парламентских выборов. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД.

Как сказано в заявлении, наблюдатели от ШОС, СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России признали, что выборы были проведены открыто и соответствовали нормам местного законодательства и международным стандартам.

При этом комиссия БДИПЧ ОБСЕ заявила, что выборная кампания «демонстрировала полное пренебрежение к свободе собраний, ассоциации и выражения мнений», а также не отвечала демократическим стандартам.

У МИД сложилось впечатление, что комиссия БДИПЧ следовала другим правилам оценки прошедшего голосования. В ведомстве отметили, что комиссия Бюро работает на принципах, которые разработала самостоятельно, и которые не утверждались органами ОБСЕ.