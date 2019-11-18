Глава ЦИК Белорусии назвала имена избранных в парламент страны депутатов

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала имена депутатов, которые по итогам состоявшихся в республике парламентских выборов войдут в состав Палаты представителей. Об этом сообщает интернет-портал Tut.by.
В числе наиболее известных кандидатов — экс-министр информации республики Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич, глава общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
«Фигуры остальных надо изучать», — отметила Ермошина.
Первая сессия нового созыва Палаты представителей состоится 6 декабря.