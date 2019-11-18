Глава ЦИК Белорусии назвала имена избранных в парламент страны депутатов

Парламентские выборы в Белоруссии состоялись в воскресенье, 17 ноября. По состоянию на 18:00 явка составила более 70%. Наиболее высокую явка зафиксировали в Могилевской области (более 77%). Меньше всего жителей на участки для голосования пришли в Минске (58,76%). Досрочно проголосовали более 35% граждан.

На 110 мест в палате представителей претендовали 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. При этом часть оппозиционеров к выборам не допустили.