Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

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Медосмотр водителей, во время которого нужно будет сдавать дополнительный анализ мочи и биомаркер на употребление алкоголя, будет введен 1 июля 2020 года. Об этом говорится в приказе, который опубликован на сайте Министерства здравоохранения. Согласно предыдущему приказу, анализы надо было начать сдавать с 22 ноября.

Решение перенести приняли из-за «обеспокоенности граждан», говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также в ведомстве обратили внимание на цену анализа. Так, издание «Вести Воронеж» писало ранее, что согласно объявлениям, которые вешали на дверях наркодиспансеров, стоимость справок для водителей, которые получают новые или продлевают старые права, вырастет с 1000 до 5450 руб. (для категорий A, B и M) и даже с 1700 до 6150 руб. (для категорий C и D).

Теперь в ведомстве решили дополнительно проанализировать методы анализов для справок, чтобы в регионах цены на них формировались «адекватно».

В приказе, который был подписан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, говорилось о том, что для получения водительских прав нужно сдавать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.