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Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Медосмотр водителей, во время которого нужно будет сдавать дополнительный анализ мочи и биомаркер на употребление алкоголя, будет введен 1 июля 2020 года. Об этом говорится в приказе, который опубликован на сайте Министерства здравоохранения. Согласно предыдущему приказу, анализы надо было начать сдавать с 22 ноября.

Решение перенести приняли из-за «обеспокоенности граждан», говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также в ведомстве обратили внимание на цену анализа. Так, издание «Вести Воронеж» писало ранее, что согласно объявлениям, которые вешали на дверях наркодиспансеров, стоимость справок для водителей, которые получают новые или продлевают старые права, вырастет с 1000 до 5450 руб. (для категорий A, B и M) и даже с 1700 до 6150 руб. (для категорий C и D).

Теперь в ведомстве решили дополнительно проанализировать методы анализов для справок, чтобы в регионах цены на них формировались «адекватно».

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В приказе, который был подписан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, говорилось о том, что для получения водительских прав нужно сдавать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.

Президент России Владимир Путин раскритиковал предложение Минздрава, назвав инициативу «какой-то чушью», и предложил поэтапное внедрение нововведений. Больше всего российского лидера возмутила стоимость новых медицинских документов. Он напомнил, что в стране МРОТ составляет 11 280 руб., и такую зарплату получают более 3 млн человек. «Ползарплаты надо человеку отдать?» — спросил президент.

После этого Минздрав решил отложить введение новых правил. Также директор Национального научного центра наркологии имени В.П. Сербского Татьяна Клименко решила уволиться. По данным Telegram-канала Baza, она дала положительный отзыв на приказ Минздрава. В разговоре с РБК Клименко подтвердила свое увольнение, сказав, что сама написала заявление. Однако на вопрос о том, предоставляла ли она отзыв на проект приказа, ответила, что не хочет комментировать это.

Теги: Минздрав, водители
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