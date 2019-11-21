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Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.

«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?», — сказала Захарова.

Три украинских корабля «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» около года находились в России после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. После их возвращения украинским морякам, главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что за время пребывания в России с кораблей сняли все оборудование, в том числе розетки, плафоны и унитазы.

Фотогалерея 
Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж

В ФСБ, комментируя заявление Воронченко, заявили, что корабли Украине вернули в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В качестве доказательства спецслужба показала запись, сделанную на борту кораблей незадолго до передачи их украинским ВМС. «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — заявили в ведомстве.

Адвокат украинских моряков, которые составляли экипаж кораблей и были арестованы во время Керченского инцидента, Николай Полозов, пояснил, что часть оборудования с кораблей действительно сняли. В частности, в распоряжение следователей передали документы, телефоны, компьютеры, личное оружие моряков и радионавигационное оборудование. Все эти вещи рассматриваются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле о нарушении госграницы.

Теги: Мария Захарова, Украина, МИД, корабли
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