Зеленский ответил на слова Коломойского о мире с Россией за $100 млрд

Отвечать за международную политику должен глава государства, а не «любой бизнесмен», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Украинская правда».

Так он прокомментировал слова украинского олигарха Игоря Коломойского, заявившего в интервью газете The New York Times о том, что Киеву надо улучшать отношения с Россией, и что сделать это можно за $100 млрд.

«Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество <...> Это решение все же государственное», — сказал Зеленский.

В середине ноября Коломойский в интервью американскому изданию посоветовал Киеву восстановить отношения с Москвой и порвать с Западом. По его словам, западные страны лишь используют Украину для того, чтобы ослабить Россию, и при этом не дают Киеву полноценного доступа на свои рынки и не оказывают необходимую финансовую помощь. По его словам, Украина должна взять у Москвы $100 млрд, решив таким образов проблемы и наладив отношения между странами. Олигарх также добавил, что западные страны никогда не примут Украину в состав ЕС и НАТО, и ей стоит признать это.

Российские сенаторы, комментируя предложение Коломойского о дружбе между странами за деньги, назвали его бессмысленным.