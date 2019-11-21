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МВД назвало срок создания подразделений по борьбе с наркотиками в Сети

Новые подразделения МВД по борьбе с наркопреступностью в интернете создадут к 10 января 2020 года, сообщил врио начальника главка по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров, передает ТАСС.

«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года. Этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», — сказал он. При этом представитель МВД не уточнил, расширят ли штат ведомства для создания новых отделов.

В начале сентября президент Владимир Путин сообщил о планах обсудить с главой МВД вопрос по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Он отметил, что ведомство должно реагировать на современные способы, которые используют наркопреступники.

Кроме того, 28 октября Путин поручил правительству подготовить поправки в УК, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. Как сообщило позднее МВД, в 2020 году в России планируется ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных веществ в Сети.

Как отметил в разговоре с ТАСС Смуров, введение таких поправок в УК — «вопрос длительного времени».

Теги: МВД, киберполиция, наркотики
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