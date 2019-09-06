Путин оценил идею создания киберполиции

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею создания киберполиции по борьбе с наркопреступностью в интернете, передает ТАСС.

«Можно или нет сделать в МВД отдельное подразделение киберполиции? Не знаю, нужна ли киберполиция, но иметь в виду, что преступники используют изощренные, современные способы распространения, безусловно, МВД должно», — заявил он в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме.

Глава государства назвал возможным борьбу с распространением наркотиков в интернете в рамках существующих структур МВД. «Мы обязательно должны будем это сделать, я [министру внутренних дел] Колокольцеву обязательно об этом скажу», — добавил Путин.

Президент также считает необходимым привлекать общественные организации к борьбе с наркопреступностью. «Еще раз нацелю все наши правоохранительные структуры на то, чтобы привлекали общественные организации. Без их привлечения, без привлечения медиков и без программ реабилитации эта проблема в целом решена быть не может», — отметил Путин.

В конце апреля ФСБ ликвидировала лабораторию по производству запрещенных веществ в Подмосковье. По данным ведомства, распространение наркотиков осуществлялось через нелегальные интернет-магазины. В январе силовики изъяли десятки килограммов наркотических средств у двух москвичей, которые также продавали запрещенные вещества через интернет-магазин.