Троих человек спасли при пожаре в пятикомнатной квартире в Москве

Троих человек спасли при пожаре в пятикомнатной квартире в Москве

В московском районе Марьино загорелась совмещенная пятикомнатная квартира. Пожарные спасли трех человек, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Информация о возгорании в доме № 6 на Мячковском бульваре поступила спасателям в 02:12, а в 02:58 пожар потушили. Его площадь составила 100 кв. м. Спасенных передали для осмотра медикам.

Источники ТАСС и News.ru сообщают, что в результате пострадали два человека. Собеседник агентства рассказал, что они отравились продуктами горения. По его данным, пожарные спасли шесть человек.

15 ноября на западе Москвы произошел пожар в многоэтажном доме. Он начался после взрыва. По данным московского главка МЧС, загорелись квартиры на пятом, шестом и седьмом этажах дома. СМИ сообщали, что из-за взрыва обрушились межквартирные перегородки.