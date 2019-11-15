На западе Москвы загорелись квартиры на трех этажах

В доме на западе Москвы загорелись квартиры с пятого по седьмой этаж. Сотрудники МЧС спасли 17 человек, сообщается на сайте столичного главка ведомства.

Информация о пожаре поступила спасателям в 02:31. Возгорание произошло в доме № 16 на улице Удальцова. Спустя час его ликвидировали.

По данным главка, пожар происходил в квартирах на пятом, шестом и седьмом этажах. Его площадь составила 60 кв. м. В МЧС сообщили, что есть пострадавшие. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы уточняет, что в результате пожара пострадали два человека, их передали медикам для осмотра.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в одной из квартир произошел взрыв, за которым последовал пожал. По его словам, в результате обрушились межквартирные перегородки. Всего из дома эвакуировали 50 жильцов. Источник News.ru и телеканал РЕН ТВ подтверждают информацию о взрыве. По данным канала «Звезда», в квартире взорвался газ.