В Москве во время пожара в многоэтажке погиб ребенок

В Москве во время пожара в многоэтажке погиб ребенок

На севере Москвы произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, д.25, к.1 поступило в 16:53 мск. По данным МЧС, на 8 этаже жилого дома произошло возгорание мебели и личных вещей, также наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составила 8 кв. м. Он был ликвидирован в 17:09 мск. В результате произошедшего погиб один ребенок.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя главного управления Следственного комитета России по городу Москве Юлии Ивановой.

По факту произошедшего Следственный комитет организовал доследственную проверку. По информации СК, ребенка обнаружили во время тушения пожара, он скончался в машине скорой помощи.

Как сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах, погибла девочка с инвалидностью, которой было 4 или 5 лет.