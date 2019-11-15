СМИ опубликовали кадры произошедшего после взрыва пожара на западе Москвы

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры пожара, который произошел после взрыва в многоэтажном доме на западе Москвы. На кадрах виден огонь, вырывающийся из трех окон.

Телеканал также показал видео с места происшествия, где находятся пожарные машины и автомобили скорой помощи. На асфальте возле дома лежат осколки от стекол. В ролике видно, что около здания собрались люди. Очевидец подтвердил РЕН ТВ, что сначала произошел взрыв, а за ним последовал пожар.

Московский главк МЧС сообщал, что пожар произошел в доме № 16 на улице Удальцова. Загорелись квартиры на пятом, шестом и седьмом этажах. Источники ТАСС и News.ru сообщали, что перед пожаром произошел взрыв, из-за которого обрушились межквартирные перегородки. РЕН ТВ и «Звезда» подтверждали данные о взрыве.