Google ограничит размещение политической рекламы

Американская компания Google планирует изменить правила размещения политической рекламы, ограничив ее таргетирование. Об этом говорится в официальном блоге компании.

«Учитывая недавние проблемы и дебаты о политической рекламе, а также важность взаимного доверия в демократическом процессе, мы хотим повысить доверие избирателей к политической рекламе», — говорится в сообщении.

Google будет ограничивать таргетирование политической рекламы по возрасту, полу и местоположению пользователя. Несмотря на это, подобные агитационные материалы могут показывать в определенном контексте, когда, например, человек читает статью об экономике.

Помимо этого Google заявила, что следит за фейковыми сообщениями, касающимися выборов и кандидатов. В компании отметили, что вводящая в заблуждение, ложная информация в рекламе запрещена.