Адвокат сообщил о признании законным гражданства отца Багдасарян

Отец стритрейсершы Мары Багдасарян Эльмар является законным гражданином России, сообщил «РИА Новости» адвокат семьи Давид Кемулария.

По его словам, это показала повторная проверка управления по вопросам миграции московского главка МВД.

В начале ноября Кемулария сообщал РБК, что Эльмара Багдасаряна лишили российского гражданства. Адвокат отмечал, что после распада СССР он автоматически получил российское гражданство, так как был зарегистрирован на территории РСФСР.

По словам защитника, сотрудники УФМС заявили, что это не так. Кемуралия отмечал, что произошедшее является либо халатностью, либо злоупотреблением полномочиями, так как подобной практики лишения гражданства не существует.