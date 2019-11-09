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Адвокат сообщил о лишении российского гражданства отца Багдасарян

Адвокат стритрейсерши Мары Багдасарян Давид Кемулария сообщил РБК, что ее отца Эльмара лишили российского гражданства.

«Действительно, происходит что-то непонятное. Человек был зарегистрирован на момент распада Советского Союза на территории РСФСР и, естественно, автоматом получил гражданство Российской Федерации. Теперь, спустя тридцать лет, они [сотрудники УФМС] говорят, что это не так», — сказал Кемулария.

По его мнению, произошедшее — либо халатность, либо злоупотребление полномочиями. «Может, с девочкой не справились — решили отца [лишить гражданства]. Вообще такой практики не существует. Лишить человека того, что он получил по праву и автоматически, невозможно. Будем разбираться, будем судиться», — добавил адвокат.

Ранее Мара Багдасарян написала в своем Instagram, что ее отца лишили российского гражданства. По словам гонщицы, Эльмару Багдасаряну пришло письмо, в котором написано: «Вы считаетесь не приобретшим гражданство РФ. Паспорта РФ считаются выданные Вам в нарушение установленного законом порядка». (Орфография сохранена.)

РБК направил запрос в управление по вопросам миграции МВД России по Москве.

20 ноября из России выдворили участника гонок на Geländewagen в 2016 году гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова. Вместе с Марой Багдасарян, Виктором Усковым и сыном вице-президента ЛУКОЙЛа Русланом Шамсуаровым он пытался скрыться от полиции на внедорожнике, разогнавшись до 250 км/ч.

В марте 2017 года Багдасарян пожизненно лишили водительских прав. Прокуратура потребовала такой меры в связи с тем, что у девушки была выявлена эпилепсия. После этого стритрейсершу неоднократно задерживали за рулем автомобиля.

Теги: Мара Багдасарян, гражданство, новости РБК
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