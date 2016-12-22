Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России

Гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, принимавшего участие в гонках на Gelandewagen в 2016 году, выдворили из России. Замоскворецкий районный суд Москвы признал соответствующее решение МВД законным, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Как отмечается в решении суда, Центр по противодействую экстремизму ГУ МВД по Москве располагает сведениями о том, что Маджидов ведет активную агитацию против политики российского правительства и деятельности правоохранительных органов, а также склоняет граждан к неповиновению органами исполнительной власти.

МВД России 17 июля текущего года утвердило решение о нежелательности пребывания Маджидова в России, так как он создает «реальную угрозу общественному порядку, основам конституционного строя, правам и законным интересам других лиц».

«Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что Маджидов лояльности к правопорядку Российской Федерации не проявлял и законы Российской Федерации не соблюдал, его пребывание (проживание) создает реальную угрозу общественному порядку и здоровью населения», — говорится в документе.

Суд постановил, что решение МВД о нежелательности нахождения Маджидова на территории России является оправданным и справедливым с учетом степени опасности его действий.

Сотрудники полиции задержали Абдувахоба Маджидова 8 января этого года после аварии в Москве. Маджидов, лишенный ранее прав, показал полицейским чужие документы.

​Маджидов был участником так называемых гонок на Gelandewagen в мае 2016 года. Тогда полиция преследовала молодых людей на внедорожнике, который разогнался до скорости 250 км/ч. Машина принадлежала сыну вице-президента ЛУКОЙЛа Руслану Шамсуарову. В салоне внедорожника находились Шамсуаров, Маджидов, а также Виктор Усков и Мара Багдасарян.