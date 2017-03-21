Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,59 EUR Нал. 70,41 69,66 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,05 +0,30 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9768,60 +582,60 MOEX 2316,49 +0,21% RTS 1282,64 -0,22% Brent 65,02 -0,72% DJIA 25413,93 +0,31% Nasdaq 7589,71 +0,38% FTSE 7216,24 -0,11%
Мару Багдасарян навсегда лишили водительских прав
Лента новостей
Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США скончался миллиардер Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение
Мару Багдасарян навсегда лишили водительских прав
Общество, 21 мар 2017, 13:51
0
Мару Багдасарян навсегда лишили водительских прав
Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян. Прокурор потребовал принять эту меру на том основании, что у нее обнаружена эпилепсия
Мара Багдасарян (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Савеловский суд Москвы во вторник навсегда лишил известную стритрейсершу, участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян водительских прав, сообщает «РИА Новости». Суд удовлетворил иск прокуратуры Москвы, которая указывала, что после одного из ДТП, в котором побывала девушка, ей поставили диагноз «эпилепсия», из-за чего она не может быть допущена к управлению автомобилем.

«Исковое заявление Савеловского межрайонного прокурора о прекращении права управления транспортными средствами в отношении Багдасарян Мары Эльмаровны удовлетворить», — говорится в решении суда.

Сама Багдасарян на заседании отсутствовала, ее интересы представляли отец и адвокат.

Представители прокуратуры обратили внимание суда на тот факт, что аргумент о подозрении на эпилепсию ранее предъявляла защита подсудимой при рассмотрении протоколов о ее многочисленных административных нарушениях. «Данные документы ложились в основу позиции стороны (защиты) для смягчения административного наказания», — сказал прокурор (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат Мары Багдасарян просил приобщить к материалам дела справку из Европейского медицинского центра, подтверждающую слова отца девушки о том, что Багдасарян совершенно здорова.

Отец Мары Эльмар Багдасарян заявил, что решение суда будет обжаловано. «Мы обжалуем решение суда, мы с ним не согласны. Я как отец знаю, чем болеет, а чем нет мой ребенок», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Подозрение на эпилепсию у Багдасарян было выявлено 20 июня 2016 года в больнице города Московский, сообщал ТАСС. Прокурор отметил, что у Багдасарян, которая не ставила врачей в известность о полученной в 2015 году черепно-мозговой травме, дважды была констатирована эпилепсия.

По мнению отца девушки Эльмара Багдасаряна, врачи, подтверждавшие диагноз, написали «то же самое» на основании бумаг из больницы в городе Московский. Он настаивает, что его дочь совершенно здорова, не считая металлического штифта в бедре, который должен быть снят в июне. В суд, по его словам, они представили документы о том, что у Мары было воспаление легких.

«Я даже не в курсе был, что ей поставили такой диагноз. Я предоставлял бумаги о том, что у нее воспаление легких, и там внизу было мелко написано, что у нее подозрение на эпилепсию», — сказал Багдасарян (цитата по ТАСС).

Лишение водительских прав.

Решение о лишении водительских прав в России выносится судом.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП), гражданин не может быть лишен специального права более чем на три года. При этом гл. 12 КоАП предусматривает максимальный срок лишения прав управления транспортом 2 года. В то же время ч. 3 ст. 32.7 КоАП позволяет назначать новый срок лишения прав на следующий день после окончания предыдущего, что на практике позволяет суду «продлевать» срок лишения прав неограниченное количество раз.

При выявлении медицинских противопоказаний, предусмотренных ст. 23 Федерального закона о безопасности дорожного движения, право на управление транспортным средством может быть аннулировано судом.

Мара Багдасарян получила широкую известность после того, как в мае 2016 года вместе с сыном вице-президента компании ЛУКОЙЛ Русланом Шамсуаровым, Абдувахобом Маджидовым и Виктором Усковым была задержана полицией на автомобиле Gelandewagen, водитель которого нарушил правила ПДД на Третьем транспортном кольце в Москве и попытался скрыться от полиции. Участники гонок получили в качестве мер наказания за неподчинение полиции приговоры к общественным работам и административные аресты.

Всего с ноября 2016 года мировой участок 353 Савеловского суда рассмотрел 72 административных протокола, составленных полицией в отношении Мары Багдасарян за уклонение от исполнения административного наказания (20.25 КоАП РФ). По итогам рассмотрения нарушительнице были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. руб., которые она уже погасила, уточнял «Интерфакс».

В январе Багдасарян приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил ей административный арест в 16 суток за уклонение от отбывания обязательных работ (ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ), а мировой суд по району Сокол 10 марта назначил ей один год исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства за подделку больничного листа.

С 10 февраля мировым судом были рассмотрены еще 54 административных протокола, составленных на Мару Багдасарян за неуплату вовремя выписанных ей за нарушения ПДД штрафов, за что девушку оштрафовали на общую сумму 202 тыс. руб.

Авторы: Наталья Демченко, Алексей Митраков.
Теги: гонки на Gelandewagen
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Багдасарян назначили год исправительных работ за подделку больничного Общество
Адвокат рассказал подробности задержания автомобиля с Марой Багдасарян Общество
Мосгорсуд отказался ужесточать приговор участникам гонки на Gelandewagen Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.