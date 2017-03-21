Мару Багдасарян навсегда лишили водительских прав

Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян. Прокурор потребовал принять эту меру на том основании, что у нее обнаружена эпилепсия

Мара Багдасарян (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Савеловский суд Москвы во вторник навсегда лишил известную стритрейсершу, участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян водительских прав, сообщает «РИА Новости». Суд удовлетворил иск прокуратуры Москвы, которая указывала, что после одного из ДТП, в котором побывала девушка, ей поставили диагноз «эпилепсия», из-за чего она не может быть допущена к управлению автомобилем.

«Исковое заявление Савеловского межрайонного прокурора о прекращении права управления транспортными средствами в отношении Багдасарян Мары Эльмаровны удовлетворить», — говорится в решении суда.

Сама Багдасарян на заседании отсутствовала, ее интересы представляли отец и адвокат.

Представители прокуратуры обратили внимание суда на тот факт, что аргумент о подозрении на эпилепсию ранее предъявляла защита подсудимой при рассмотрении протоколов о ее многочисленных административных нарушениях. «Данные документы ложились в основу позиции стороны (защиты) для смягчения административного наказания», — сказал прокурор (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат Мары Багдасарян просил приобщить к материалам дела справку из Европейского медицинского центра, подтверждающую слова отца девушки о том, что Багдасарян совершенно здорова.

Отец Мары Эльмар Багдасарян заявил, что решение суда будет обжаловано. «Мы обжалуем решение суда, мы с ним не согласны. Я как отец знаю, чем болеет, а чем нет мой ребенок», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Подозрение на эпилепсию у Багдасарян было выявлено 20 июня 2016 года в больнице города Московский, сообщал ТАСС. Прокурор отметил, что у Багдасарян, которая не ставила врачей в известность о полученной в 2015 году черепно-мозговой травме, дважды была констатирована эпилепсия.

По мнению отца девушки Эльмара Багдасаряна, врачи, подтверждавшие диагноз, написали «то же самое» на основании бумаг из больницы в городе Московский. Он настаивает, что его дочь совершенно здорова, не считая металлического штифта в бедре, который должен быть снят в июне. В суд, по его словам, они представили документы о том, что у Мары было воспаление легких.

«Я даже не в курсе был, что ей поставили такой диагноз. Я предоставлял бумаги о том, что у нее воспаление легких, и там внизу было мелко написано, что у нее подозрение на эпилепсию», — сказал Багдасарян (цитата по ТАСС).

Лишение водительских прав. Решение о лишении водительских прав в России выносится судом. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП), гражданин не может быть лишен специального права более чем на три года. При этом гл. 12 КоАП предусматривает максимальный срок лишения прав управления транспортом 2 года. В то же время ч. 3 ст. 32.7 КоАП позволяет назначать новый срок лишения прав на следующий день после окончания предыдущего, что на практике позволяет суду «продлевать» срок лишения прав неограниченное количество раз. При выявлении медицинских противопоказаний, предусмотренных ст. 23 Федерального закона о безопасности дорожного движения, право на управление транспортным средством может быть аннулировано судом.

Мара Багдасарян получила широкую известность после того, как в мае 2016 года вместе с сыном вице-президента компании ЛУКОЙЛ Русланом Шамсуаровым, Абдувахобом Маджидовым и Виктором Усковым была задержана полицией на автомобиле Gelandewagen, водитель которого нарушил правила ПДД на Третьем транспортном кольце в Москве и попытался скрыться от полиции. Участники гонок получили в качестве мер наказания за неподчинение полиции приговоры к общественным работам и административные аресты.

Всего с ноября 2016 года мировой участок 353 Савеловского суда рассмотрел 72 административных протокола, составленных полицией в отношении Мары Багдасарян за уклонение от исполнения административного наказания (20.25 КоАП РФ). По итогам рассмотрения нарушительнице были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. руб., которые она уже погасила, уточнял «Интерфакс».

В январе Багдасарян приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил ей административный арест в 16 суток за уклонение от отбывания обязательных работ (ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ), а мировой суд по району Сокол 10 марта назначил ей один год исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства за подделку больничного листа.

С 10 февраля мировым судом были рассмотрены еще 54 административных протокола, составленных на Мару Багдасарян за неуплату вовремя выписанных ей за нарушения ПДД штрафов, за что девушку оштрафовали на общую сумму 202 тыс. руб.