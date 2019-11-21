Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Церемония пройдет в четверг, 21 ноября. Движение откроют по Белорусско-Савеловскому (МЦД-1) и Курско-Рижскому (МЦД-2) маршрутам. В пресс-службе президента отметили, что их общая протяженность составляет 132 км.

Всего на двух железнодорожных линиях расположено 57 станций. 19 из них можно использовать для пересадки на станции столичного метрополитена, а также на Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги.

Проект МЦД представили в 2017 году. Им занимаются правительства Москвы и Подмосковья, Минтранс и РЖД. Первые два диаметра соединят Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском.