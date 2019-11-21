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Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Церемония пройдет в четверг, 21 ноября. Движение откроют по Белорусско-Савеловскому (МЦД-1) и Курско-Рижскому (МЦД-2) маршрутам. В пресс-службе президента отметили, что их общая протяженность составляет 132 км.

Всего на двух железнодорожных линиях расположено 57 станций. 19 из них можно использовать для пересадки на станции столичного метрополитена, а также на Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги.

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Проект МЦД представили в 2017 году. Им занимаются правительства Москвы и Подмосковья, Минтранс и РЖД. Первые два диаметра соединят Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском.

В начале февраля заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин отмечал, что столичные власти выделят на проект около 200 млрд руб. Общий объем инвестиций до 2024 года оценивается в 529 млрд руб. Из этих средств РЖД вложит 203 млрд руб.

Теги: Владимир Путин, Москва, РЖД
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