Власти назвали дату запуска первых Московских центральных диаметров

Первые два Московских центральных диаметра — МЦД-1 и МЦД-2 — планируют запустить 21 ноября. Об этом сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, передает «РИА Новости».

Кротова также рассказала, что к открытию диаметров будет выпущена специальная транспортная карта «Стрелка-Тройка», которую начнут бесплатно раздавать в кассах РЖД жителям московского региона. «Это единая карта, в народе ее называют «Стройка», — добавила замминистра. Она отметила, что сейчас пригородными электричками пользуются около 158 тыс. человек ежедневно. Когда будут запущены все центральные диаметры, эта цифра может вырасти в 50 раз.

Проект Московских центральных диаметров призван соединить пригородные поезда с метро и улучшить транспортное сообщение центра столицы и Подмосковья. Он предполагает строительство сквозных маршрутов электричек с пересадками на метро. Его презентовали в 2017 году. Первые два диаметра соединят Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском.