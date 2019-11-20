Минтранс напомнил дату запуска грузовых поездов в Крым

Начало грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту запланировано на июнь 2020 года, сообщил журналистам замглавы Минтранса России Владимир Токарев, передает ТАСС. В ведомстве говорили об этом РБК еще в начале октября.

Замминистра уточнил, что в первую очередь по железной дороге будут перевозить топливо, стройматериалы, песок и щебень.

В октябре этого года в Минтрансе сообщили, что решение о новых сроках запуска грузового движения (ранее его планировалось запустить в декабре 2019 года) вызвано переносом участка керченского подхода с целью сохранить найденный на пути строительства древний город. В ноябре прошлого года строители наткнулись на памятник архитектуры — построенное еще в IV веке до н.э. торговое поселение. Позже было принято решение перепроектировать участок трассы железнодорожной линии и перенести участок дороги на 140 м южнее.

Движение пассажирских поездов в Крым начнется в декабре этого года, первые поезда отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Перевозки будет осуществлять частный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно.