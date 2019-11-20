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В Пензе устранили повлекшую смерть двоих людей в яме с кипятком аварию

Авария на магистральном теплопроводе в Пензе, в результате которой автомобиль провалился в кипяток и погибли два человека, устранена. Об этом сообщили в мэрии города.

«Аварийная бригада АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировала повреждения магистрального теплопровода на улице Аустрина», - говорится в сообщении. В мэрии сообщили, что подача теплоносителя к жилым домам и образовательным учреждениям вскоре возобновится. 

Утром 19 ноября автомобиль  Lada Largus упал в провал грунта, образовавшийся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. В машине находилось два человека, они погибли.

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Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело 
по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.

На видеозаписи момента происшествия видно, что автомобиль пытался объехать яму, из которой валит пар. Но в итоге падает, переворачиваясь на крышу. Вокруг машины начинает бурлить вода. Позднее автомобиль вытащили из ямы с помощью подъемного крана.

Теги: Пенза, авария, ЖКХ
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