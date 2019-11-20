В Пензе устранили повлекшую смерть двоих людей в яме с кипятком аварию

В Пензе устранили повлекшую смерть двоих людей в яме с кипятком аварию

Авария на магистральном теплопроводе в Пензе, в результате которой автомобиль провалился в кипяток и погибли два человека, устранена. Об этом сообщили в мэрии города.

«Аварийная бригада АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировала повреждения магистрального теплопровода на улице Аустрина», - говорится в сообщении. В мэрии сообщили, что подача теплоносителя к жилым домам и образовательным учреждениям вскоре возобновится.

Утром 19 ноября автомобиль Lada Largus упал в провал грунта, образовавшийся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. В машине находилось два человека, они погибли.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело

по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.