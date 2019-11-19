Общество , 19 ноя, 13:19
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СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
Управление СК по Пензенской области возбудило уголовное дело после провала автомобиля с людьми в яму с кипятком, сообщается на сайте ведомства.
Дело открыли по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Ранее о том, что в Пензе провалился в яму с кипятком автомобиль Lada Largus, сообщили РБК в региональном МЧС. По данным ведомства, в машине находились два человека, они погибли. Инцидент произошел утром 19 ноября.
На месте происшествия продолжают работать эксперты и следователи.