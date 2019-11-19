СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

Фото: СК РФ

Управление СК по Пензенской области возбудило уголовное дело после провала автомобиля с людьми в яму с кипятком, сообщается на сайте ведомства.

Дело открыли по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее о том, что в Пензе провалился в яму с кипятком автомобиль Lada Largus, сообщили РБК в региональном МЧС. По данным ведомства, в машине находились два человека, они погибли. Инцидент произошел утром 19 ноября.

На месте происшествия продолжают работать эксперты и следователи.