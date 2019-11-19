В Пензе два человека погибли из-за упавшего в яму с кипятком автомобиля

В Пензе два человека погибли из-за упавшего в яму с кипятком автомобиля

В Пензе легковой автомобиль провалился в яму с горячей водой, два человека погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. Сообщение о происшествии на улице Аустрина, 37, поступило в управление в 9:40 по местному времени.

В яму упал автомобиль Lada Largus. «Имеются двое погибших, год рождения уточняется. Провал грунта в связи с прорывом трубы горячего водоснабжения», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

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