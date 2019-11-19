СК показал кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

СК показал кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале кадры с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент падения автомобиля Lada Largus в яму с кипятком в Пензе.

Видео: Следственный комитет РФ

В ролике показана яма, образовавшаяся в асфальте рядом с проезжей частью дороги, недалеко от магазина. Из нее идут клубы густого пара, также в ней видна бурлящая вода. На кадрах запечатлен момент, когда машина ненадолго притормозила перед ямой и попыталась ее объехать, однако под ней провалился грунт.

На видео также видны последствия инцидента. Автомобиль, в который попал грунт, вытащили с помощью крана.