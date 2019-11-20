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В Совфеде предложили установить единый штраф за нарушение тишины ночью

В Совете Федерации предложили ввести обязательную административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время. Соответствующее письмо Совфед от имени регионов направил в комиссию по разработке нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), передают «Известия».

За шум в ночное время — с 23:00 до 7:00 — предлагают ввести штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц. По данным издания, в письме уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан», включая использование колонок для прослушивания музыки или громкое пение.

Издание отмечает, что сейчас требования по соблюдению тишины установлены во всех регионах России. Однако полиция реагирует на такие правонарушения только в том случае, если субъект заключил с ней соответствующее соглашение.

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В связи с этим член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова считает, что в ряде регионов подобные нарушения тишины остаются безнаказанными.«У нас единая страна, и понятие правопорядка должно быть одинаковым вне зависимости от того, где человек живет», — цитируют ее слова «Известия».

Как сообщил изданию первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, задача состоит не только в том, чтобы установить новый состав правонарушений, но также четко прописать, кто должен реагировать и выезжать на вызовы жителей по таким жалобам. Он отметил, что в одних случаях это могут быть сотрудники Роспортебнадзора, а в других — полицейские.

Концепция нового КоАП была внесена Министерством юстиции в правительство 1 июня. Ее разработкой по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева занималась специально созданная межведомственная рабочая группа. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявлял, что КоАП нуждается в замене, так как в него вносят большое количество поправок. По его словам, это говорит о несовершенстве кодекса.

Теги: Совет Федерации, штрафы, нарушение тишины
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