В Совфеде предложили установить единый штраф за нарушение тишины ночью

В Совете Федерации предложили ввести обязательную административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время. Соответствующее письмо Совфед от имени регионов направил в комиссию по разработке нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), передают «Известия».

За шум в ночное время — с 23:00 до 7:00 — предлагают ввести штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц. По данным издания, в письме уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан», включая использование колонок для прослушивания музыки или громкое пение.

Издание отмечает, что сейчас требования по соблюдению тишины установлены во всех регионах России. Однако полиция реагирует на такие правонарушения только в том случае, если субъект заключил с ней соответствующее соглашение.

В связи с этим член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова считает, что в ряде регионов подобные нарушения тишины остаются безнаказанными.«У нас единая страна, и понятие правопорядка должно быть одинаковым вне зависимости от того, где человек живет», — цитируют ее слова «Известия».