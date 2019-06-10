Правительство предложило сократить список правонарушений в новом КоАПе

Административные правонарушения предложено разделить на категории. Также авторы концепции КоАПа предлагают отменить административную ответственность для бюджетных учреждений и наказывать работающих там должностных лиц

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Административные правонарушения должны быть разделены на категории, количество видов таких правонарушений нужно сократить. Об этом заявлено в концепции нового КоАПа, опубликованной на сайте правительства.

«Представляется целесообразным сократить количество составов административных правонарушений, по которым суд (арбитражный суд) является органом, привлекающим к административной ответственности, и ограничить их только теми составами, которые представляют повышенную общественную вредность и по которым административные наказания вправе назначать только суд», — указано в тексте. Например, к грубым могут быть отнесены административные правонарушения, обладающие повышенной степенью общественной вредности.

Согласно концепции максимальный срок давности привлечения к административной ответственности не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности, то есть два года. Исключение — административная ответственность для юрлиц.

Предлагается назначать гражданам за впервые совершенные негрубые правонарушения не штрафы, а предупреждения. Эта мера также может назначаться индивидуальным предпринимателям, юрлицам малого и среднего предпринимательства, а также их работникам.

«Нормы КоАПа должны претерпеть такие изменения, которые будут соответствовать целям указанной реформы, что, несомненно, подразумевает как сокращение составов административных правонарушений, так и изменение подходов к назначению наказаний», — указано в документе.