Медведев создал рабочую группу для разработки нового КоАПа

Группа представителей аппарата правительства, МВД, Минюста, Верховного суда и прочих госструктур займется разработкой нового КоАПа. Поручение актуализировать кодекс премьер дал в марте

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован (*pdf) на официальном интернет-портале правовой информации.

В межведомственную рабочую группу войдут представители аппарата правительства и президента, федеральных служб и ведомств, эксперты РАН и вузов. Руководитель группы — Константин Чуйченко, вице-премьер и руководитель аппарата правительства.

На заседании правительства 21 марта Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития разработать концепцию нового КоАПа. Премьер дал срок до 1 июня. В решении правительства говорилось, что это нужно для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».

22 марта первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что КоАП нуждается в замене, о чем свидетельствует большое число вносимых в него правок. «Кодекс об административных нарушениях давно нуждается даже в замене. Потому что так много поправок, как вносится в административный кодекс, не вносится ни в один закон. Это говорит о его несовершенстве. Причем очень много поправок идет из регионов», — говорил он.