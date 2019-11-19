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В Волгограде грузовик с морковью протаранил более десяти машин
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде грузовик протаранил 13 автомобилей. В результате пострадали пять человек, среди которых двухлетняя девочка, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«ДТП случилось, когда он выезжал с улицы Герцена на проспект Ленина, на первую продольную магистраль», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД рассказали, что 30-летний водитель фуры Scania взял грузовик в аренду. На машине он вез морковь. По данным ведомства, он пояснил, что у него отказали тормоза и он не справился с управлением. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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В начале ноября в Волгограде микроавтобус «Газель» врезался в припаркованный большегруз. В результате пострадали шесть пассажиров маршрутки.

В конце августа в Красноармейском районе Волгоградской области водитель минивэна не справился с управлением, съехал в кювет, после чего врезался в металлическую трубу и опрокинулся. Ранения получили девять человек, в том числе водитель. СМИ сообщали, что пассажиры совершали поездку на минивэне через сервис BlaBlaCar.

Теги: Волгоград, ДТП, грузовик, новости РБК
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