В Волгограде грузовик с морковью протаранил более десяти машин

В Волгограде грузовик с морковью протаранил более десяти машин

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде грузовик протаранил 13 автомобилей. В результате пострадали пять человек, среди которых двухлетняя девочка, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«ДТП случилось, когда он выезжал с улицы Герцена на проспект Ленина, на первую продольную магистраль», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД рассказали, что 30-летний водитель фуры Scania взял грузовик в аренду. На машине он вез морковь. По данным ведомства, он пояснил, что у него отказали тормоза и он не справился с управлением. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В начале ноября в Волгограде микроавтобус «Газель» врезался в припаркованный большегруз. В результате пострадали шесть пассажиров маршрутки.