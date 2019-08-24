В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

Легковушка столкнулась с автобусом в Волгоградской области, три человека погибли на месте, еще двоих госпитализированных врачи спасти не смогли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

«В больнице скончались пострадавшие в ДТП — женщина и ребенок», — заявили в ведомстве.

Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров Hyundai, в том числе 10-летний ребенок. Женщина и 12-летняя девочка были доставлены в больницу, где позже скончались.

22 августа на трассе в Подмосковье перевернулся пассажирский автобус. По данным ГИБДД, водитель уснул за рулем. Пострадали восемь человек.

17 августа в Перми маршрутный автобус врезался в бетонную стену возле остановки «Лесозавод». В результате происшествия погибла женщина, 34 человека пострадали.