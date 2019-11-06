Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде

Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде

В Волгограде маршрутка врезалась в припаркованный грузовик, в результате пострадали шесть человек, говорится в сообщении областного главка МВД.

По предварительной информации, около 08:00 (07:00 мск) микроавтобус «Газель» врезался в припаркованный большегруз Freightliner, шесть пассажиров маршрутки получили травмы.

Прибывшие на место спасатели помогли пострадавшим выбраться из «Газели», а также смыли разлившееся на дороге топливо.

Ранее 6 ноября в Курской области легковой автомобиль Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом». В результате погибли пять человек — водитель иномарки и четыре его пассажира. Водитель грузовика доставлен в больницу.



