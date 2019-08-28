Девять человек пострадали после ДТП с минивэном BlaBlaCar под Волгоградом

Девять человек пострадали после ДТП с минивэном BlaBlaCar под Волгоградом

На трассе в Волгоградской области перевернулся минивэн, в результате пострадали девять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в Красноармейском районе. По данным полиции, автомобиль, который направлялся из Астрахани в Москву 28 августа в 5:40 (4:40 мск), «не справился с управлением, съехал в кювет, совершил наезд на металлическую трубу и последующее опрокидывание». В результате пострадали девять человек, включая водителя.

Как уточняет ТАСС, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в волгоградскую больницу № 5. Пассажиры минивэна, по данным агентства, совершали поездку через сервис BlaBlaCar, эту же информацию подтверждает местное издание «Блокнот».

В июле Минтранс предоставил законопроект для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях (карпулинга, райдшеринга), в том числе BlaBlaCar. Согласно проекту, водителю необходимо иметь права категории B и стаж не менее двух лет. При этом за сутки он может совершить не более двух поездок, а оплата будет возможна только по безналичному расчету через онлайн-сервис.