Джигарханяна выписали из больницы после планового лечения

Народного артиста СССР, руководителя Московского драматического театра Армена Джигарханяна выписали из больницы. Об этом РБК сообщил его друг Артур Согомонян.

«Выписали его, он еще днем приехал домой. Все в порядке. Заехали за ним, забрали его на машине. Самочувствие нормальное, врачи чуть подкорректировали прием его лекарств», — сказал он.

На прошлой неделе Согомонян рассказал РБК, что Джигарханян отправился в больницу на профилактику. По словам друга артиста, он находится на плановом лечении раз в два-три месяца.

В середине августа Джигарханяна уже госпитализировали. Генеральный продюсер «Кинотавра» Марк Рудинштейн сообщал РБК, что у него обострился диабет.