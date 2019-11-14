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Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера

Руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян отправился в больницу на профилактику. Об этом РБК сообщил друг Джигарханяна Артур Согомонян.

«Он в обычной палате. Раз в два-три месяца он ложится на профилактику, просто там прокапывается на два-три дня. Он в сознании, я только что с ним говорил. Через несколько дней он вернется домой, никаких рисков нет. Недавно он был в театре», — рассказал РБК друг Джигарханяна Артур Согомонян.

Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что 84-летний Джигарханян попал в московскую клинику в «крайне тяжелом состоянии». Сообщалось, что у режиссера обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии.

Теги: Армен Джигарханян, обследование, новости РБК
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