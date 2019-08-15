Друг Джигарханяна сообщил о самочувствии артиста

Народный артист СССР Армен Джигарханян лежит в больнице в плановом порядке, операцию ему не проводили. Об этом РБК сообщил источник в окружении актера.

По словам собеседника РБК, девять лет назад из-за возрастных показателей артисту отказали в проведении аортокоронарного шунтирования, поэтому речи об операции не идет. Кроме того, 16 лет назад у Джигарханяна диагностировали сахарный диабет с тяжелой формой течения.

«Десять лет назад ему поставлено двустороннее хроническое воспаление легких. Он каждые три месяца в плановом порядке попадает в больницу, потому что ему продувают легкие. Процедура проводится всегда в реанимации», — уточнил источник.

Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал РБК, что Армен Джигарханян госпитализирован из-за обострения диабета. Представитель актера Артур Согомонян заявил ТАСС, что он находится на обследовании, при этом опровергнув информацию о том, что Джигарханян попал в реанимацию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Джигарханян перенес операцию на сердце. По данным канала, 83-летний артист находится в реанимации из-за обострения на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.