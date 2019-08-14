Джигарханяна госпитализировали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,54 +0,61 EUR Бирж. 73,30 +0,76 Brent 59,51 -2,43% USD Нал. 65,87 65,04 EUR Нал. 73,82 72,80 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1187 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 655,00 -247,00 IMOEX 2 648,13 -1,19% RTSI 1 273,00 -1,91% DJIA 26 279,91 +1,44% Nasdaq 8 016,36 +1,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $64 (+7,53%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+38,8%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,61%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
BRENT $64 (+7,53%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+38,8%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,61%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 12:19
Атамбаеву предъявили два новых обвинения Политика, 15:26 Путин попросил Костина не доводить заемщиков до экстремального состояния Финансы, 15:24 ЦСКА – в 6 раз, СКА – в 5. Как клубы КХЛ повысили зарплаты за 10 лет Спорт, 15:19 Почему курс Bitcoin продолжит падать Крипто, 15:17 Песков оценил работу «до седьмого пота» в тушении пожаров в Сибири Общество, 15:15 Новоизбранные депутаты Верховной рады поспорили из-за русского языка Политика, 15:14 Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне Общество, 15:13 Джигарханяна госпитализировали Общество, 15:12 Болельщики ЦСКА назвали большой утратой гибель фаната «Спартака» Бахыта Спорт, 15:09 Антипинский НПЗ получил первые льготы после перехода к Сбербанку Бизнес, 15:03 Пол дела: как гендерное равенство влияет на финансовые показатели бизнеса Pro, 14:53 На рынке госдолга США сработал последний индикатор грядущей рецессии Экономика, 14:51 Суд оставил под арестом двух фигурантов дела об акции 27 июля в Москве Общество, 14:43 СК начал проверку информации о пнувшем пациентку фельдшере в Ростове Общество, 14:42
Общество ,  
0 
Джигарханяна госпитализировали

Генеральный продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн сообщил РБК, что народный артист РСФСР Армен Джигарханян госпитализирован из-за обострения диабета.

«Все нормально. Обострился диабет. Повезли его в больницу, посмотрели, решили прокапать и на четыре дня положили в больницу. Ничего экстраординарного для человека в 85 лет. Поднялся сахар, надо опустить его», — сообщил Рудинштейн.

Представитель Джигарханяна Артур Согомонян заявил ТАСС, что актер находится на обследовании. При этом он также опроверг информацию о том, что Джигарханян попал в реанимацию. «Он на профилактике. В выходные уже будет дома», — сказал Согомонян

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у артиста произошло обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Он попал в реанимацию одной из московских больниц. Канал утверждает, что ему планируют имплантировать кардиостимулятор.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Он снялся более чем в 250 фильмах, в том числе в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Казус Кукоцкого». Он является президентом и худруком Московского драматического театра, который назван его именем.
 

Теги: Армен Джигарханян, госпитализация
Материалы по теме
Армен Джигарханян попал в больницу
Общество
Армен Джигарханян снова попал в больницу в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter