Джигарханяна госпитализировали

Генеральный продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн сообщил РБК, что народный артист РСФСР Армен Джигарханян госпитализирован из-за обострения диабета.

«Все нормально. Обострился диабет. Повезли его в больницу, посмотрели, решили прокапать и на четыре дня положили в больницу. Ничего экстраординарного для человека в 85 лет. Поднялся сахар, надо опустить его», — сообщил Рудинштейн.

Представитель Джигарханяна Артур Согомонян заявил ТАСС, что актер находится на обследовании. При этом он также опроверг информацию о том, что Джигарханян попал в реанимацию. «Он на профилактике. В выходные уже будет дома», — сказал Согомонян

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у артиста произошло обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Он попал в реанимацию одной из московских больниц. Канал утверждает, что ему планируют имплантировать кардиостимулятор.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Он снялся более чем в 250 фильмах, в том числе в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Казус Кукоцкого». Он является президентом и худруком Московского драматического театра, который назван его именем.

