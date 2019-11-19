В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».

На видео видно, как из провала в земле идут густые клубы белого пара.

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина. В яму с горячей водой провалился автомобиль Lada Largus, в котором находились двое мужчин, они погибли на месте происшествия.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).