Глава СК взял на контроль дело о гибели людей в яме с кипятком в Пензе

Глава СК взял на контроль дело о гибели людей в яме с кипятком в Пензе

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился поставить на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела, открытого после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе. Об этом сообщается на сайте СК.

Глава СК также поручил своим подчиненным «дать принципиальную и объективную оценку» произошедшему.

Два человека погибли из-за того, что автомобиль Lada Largus провалился в яму с горячей водой на улице Аустрина, выбраться двум мужчинам из него не удалось. Это произошло утром 19 ноября. В МЧС РБК сообщили, что грунт провалился из-за прорыва трубы с горячей водой.

После инцидента СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).