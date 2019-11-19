России разрешили поставлять мясо птицы в Гонконг

Российские производители получили возможность поставлять мясо птицы в Гонконг. Соответствующее письмо от компетентного ведомства Гонконга получили в Россельхознадзоре, сообщается на сайте российской службы.

Право поставок получили 20 предприятий. Экспорт в Гонконг может начаться незамедлительно при условии сопровождения согласованного компетентными органами России и Гонконга ветеринарного сертификата, уточняется в сообщении.

На открытие гонконгского рынка существенно повлияла внедренная в России в июле 2018 года система электронной ветеринарной сертификации, отметили в службе.

В конце октября стало известно, что Россия возобновила поставки пшеницы во Вьетнам. По словам вице-премьера правительства Максима Акимова, к октябрю на вьетнамский рынок было отгружено более 0,5 млн т продукции. Причиной приостановки поставок до этого послужило то, что в поставляемой Россией пшенице обнаружили сорняк бодяк полевой, из-за чего вьетнамскую сторону не удовлетворило качество товарных партий.