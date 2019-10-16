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Бизнес ,  
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СМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка
Вьетнамская сторона недовольна примесью сорняков в зерне из России и может ограничить импорт, выяснило издание Agricensus
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Экспорт пшеницы из России во Вьетнам может столкнуться с ограничениями из-за того, что в последних поставках зерна обнаружили сорняк, а именно бодяк полевой, пишет профильное издание Agricensus со ссылкой на письмо вьетнамского департамента защиты растений и несколько неназванных зерновых трейдеров.

По данным издания, сорняк был обнаружен по меньшей мере в пяти грузах, которые прибыли из России, вьетнамская сторона опасается, что бодяк может быть еще в пяти.

Вьетнамская сторона просит, чтобы делегация Россельхознадзора приехала в страну в конце октября, когда прибудет новая партия зерна, чтобы «улучшить взаимный контроль и облегчить торговлю между странами».

После письма возобновились опасения, что Вьетнам может наложить запрет на импорт российского зерна, пишет Agricensus, из-за того же сорняка вьетнамская сторона недавно настаивала на проверке всех контейнеров с зерном из США и Канады.

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«Я слышал, что начиная с ноября Вьетнам приостановит разрешение на импорт российской пшеницы», — сказал неназванный российский трейдер.

Осенью прошлого года Вьетнам ввел временный запрет на ввоз в страну пшеницы из-за обнаружения в импортных поставках семян сорняков, а именно бодяка полевого. Аудит российской системы контроля за экспортом вьетнамская сторона завершила только в апреле, а о возобновлении поставок замглавы Минсельхоза Сергей Левин сообщил в сентябре в интервью «РИА Новости».

В июле—декабре 2018 года экспорт зерна во Вьетнам вырос на 4% и составил 1,2 млн т.

Автор: Константин Нагаев
Теги: зерно, Вьетнам
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