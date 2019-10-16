СМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка

Вьетнамская сторона недовольна примесью сорняков в зерне из России и может ограничить импорт, выяснило издание Agricensus

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Экспорт пшеницы из России во Вьетнам может столкнуться с ограничениями из-за того, что в последних поставках зерна обнаружили сорняк, а именно бодяк полевой, пишет профильное издание Agricensus со ссылкой на письмо вьетнамского департамента защиты растений и несколько неназванных зерновых трейдеров.

По данным издания, сорняк был обнаружен по меньшей мере в пяти грузах, которые прибыли из России, вьетнамская сторона опасается, что бодяк может быть еще в пяти.

Вьетнамская сторона просит, чтобы делегация Россельхознадзора приехала в страну в конце октября, когда прибудет новая партия зерна, чтобы «улучшить взаимный контроль и облегчить торговлю между странами».

После письма возобновились опасения, что Вьетнам может наложить запрет на импорт российского зерна, пишет Agricensus, из-за того же сорняка вьетнамская сторона недавно настаивала на проверке всех контейнеров с зерном из США и Канады.