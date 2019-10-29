Россия возобновила поставки пшеницы во Вьетнам, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

По словам Акимова, вопрос о поставках разрешен и зерно уже поступило на вьетнамский рынок. К октябрю было отгружено более полумиллиона тонн продукции, добавил он.

«Мы договорились об усиленном фитосанитарном надзоре за партиями. Сейчас самое главное, что три корабля [с пшеницей разгрузили]», — отметил Акимов.

Вице-премьер также добавил, что на предстоящем 22-м заседании Российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое представители стран обсудят расширение поставок агропромышленной продукции. В частности, в России сейчас работает вьетнамская инспекция по свинине, уже начаты поставки мяса птицы.