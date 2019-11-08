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В ООН спрогнозировали сокращение производства мяса впервые за 20 лет

Мировое производство мяса в 2019 году впервые сократится за последние два десятилетия. Такой прогноз выпустила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Организация прогнозирует, что объем производства мяса крупного скота составит 335 млн т, что на 1% ниже, чем в прошлом году.

Основной причиной сокращения производства, по данным ФАО, является вспышка эпидемии африканской чумы в Китае, которая существенно сказалась на популяции свиней.

При этом ожидается увеличение производства домашней птицы в Аргентине, Бразилии, Евросоюзе и США.

Также эксперты предполагают, что в 2019 году вырастет мировое производство пшеницы и кукурузы, а также молока, при этом сократятся объемы сахара, семян масличных культур и риса. Неизменными останутся показатели рыбной промышленности.

Теги: мясо, ООН
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