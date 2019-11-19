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Акимов назвал сроки выпуска первой партии электронных паспортов

Первые 100 тыс. паспортов в виде пластиковых карт изготовят в первой половине 2020 года. Об этом вице-премьер Максим Акимов рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Максимов отметил, что карты будут оснащены российскими чипами, сертификация которых уже завершена. По его словам, также будет разработано мобильное приложение. Его можно будет применять в тех случаях, когда «особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется», сообщил вице-премьер.

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Он попросил у президента разрешения провести общенациональный конкурс, на котором россияне выберут дизайн нового паспорта. Максимов отметил, что его планируют организовать также в первой половине 2020 года.

В середине октября Минкомсвязи подготовило проект указа, согласно которому паспорт в виде мобильного приложения предлагается начать выпускать с 1 марта 2020 года, а с 1 июля — документы в виде пластиковых карт. В июле Акимов сообщал, что к 2022 году электронные документы полностью вытеснят бумажные аналоги.

Теги: Максим Акимов, Владимир Путин, электронный паспорт
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