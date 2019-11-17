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Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма. Такое мнение в интервью изданию «Европейская правда» выразил  бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

«Это то, что нужно Украине — чтобы европейский курс привел к росту экономики, через которое жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины. В конце концов, Россия не будет сильной до конца света. И Путин не будет жить вечно. Ее экономика — в очень сложном состоянии», — сказал Ващиковский.

Дипломат полагает, что за определенный промежуток времени коренным образом ситуация может измениться в пользу Украины.

Экс-министр также предположил, что подписанная участниками контактной группы в Минске «формула Штайнмайера» может стать ловушкой, которая приведет к полной потере Донбасса.

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«Мы видим, что Зеленский пытается вести с Россией интересную и острую игру. Он предлагает: хорошо, мы примем автономию этих регионов, если благодаря этому конфликт будет исчерпан. Сейчас он пытается навязать свою инициативу россиянам, показывая себя как политика, который стремится к миру», — сказал экс-министр.

Ващиковский также добавил, что в Москве не желают завершения военного конфликта, потому что это может лишить Россию инструмента влияния на Украину.

«Поэтому, признавая риски этого плана, я также признаю, что Украина еще может выиграть, продемонстрировав, что именно Россия не хочет мирного разрешения конфликта», — заключил дипломат.

Теги: Россия - Польша, Крым, Украина, Донбасс
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