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Украинский кризис ,  
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Аграрии принесли к зданию Верховной рады мертвую свинью в гробу

Утром 13 ноября на площади перед Верховной радой собрались аграрии, выступающие против законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который в течение дня должны были рассмотреть депутаты. Об этом сообщает «112 Украина».

Сельскохозяйственники принесли к зданию Рады убитую свинью и положили ее в гроб. Они заявили о планах похоронить ее возле площади Конституции в знак несогласия с этим законопроектом. Как отмечает телеканал, в случае его принятия аграриям «придется вырезать свой скот для того, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами».

Замглавы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук заявил, что по состоянию на август–сентябрь было вырезано более 5 тыс. голов верха молочного скотоводства, после чего сразу произошел рост цен на молочную продукцию. Цены, по его словам, выросли на 10%. То же будет происходить и со свиноводством, убежден Марчук. «Потому что крупные агрохолдинги, будет ли там село, будут ли там люди, их не интересует. Их интересует только заработок», — считает он.

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После этого спикер Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе. «Поступило заявление двух фракций, «Батькивщина» и «За будущее», с требованием объявить перерыв на 30 минут. Прошу руководство фракций, заместителей главы парламента собраться у меня в кабинете», — сказал он (прямую трансляцию заседания ведет УНИАН в Facebook).

Перерыв продлился больше часа, после чего депутаты начали рассмотрение законопроектов, связанных с созданием рынка земли. Практически сразу депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну, пытаясь не дать выступить с докладом министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. После просьб Разумкова министра допустили к трибуне и дали слово. Свою речь он начал под выкрики депутатов «Позор!».

Позднее народные депутаты от партии «Слуга народа» продлили утреннее пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроектов об открытии рынка земель.

Теги: Верховная рада, аграрии, свинья
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